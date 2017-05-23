На Троицком и Биржевом мостах появились QR-коды с аудиогидами

На Троицком и Биржевом мостах в Петербурге появились QR-коды с аудиоэкскурсиями, сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Коды появились на павильонах охраны. Экскурсии доступны на трех языках (русском, английском и китайском) и сообщают желающим об истории, особенностях строения мостов, а также о неизвестных ранее фактах из жизни переправ.

Читайте также:

Две недели до навигации: как Благовещенский мост готовят к разводкам

Прежде подобный QR-код появился на Дворцовом мосту. Ожидается, что в скором будущем QR-коды с аудиогидами появятся на Благовещенском и Большеохтинском мостах.

Чтобы прослушать аудиогид и узнать историю мостов Петербурга, необязательно идти к самим переправам. На сайте Мостотреста выложены и доступны все аудиоэкскурсии с дополнительными фотографиями.