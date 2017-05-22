Напавших на Венедиктова в Петербурге задержала полиция

В незарегистрированной партии "Другая Россия" подтвердили факт задержания полицией всех участников нападения на главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова в Петербурге.

Дальнейшую судьбу людей, который облили известного журналиста виски, решат правоохранители.

Свое нападение на главного редактора радиостанции "другороссы" назвали акцией "Веник в вискаре". Она произошла накануне, 21 мая, в Петербурге во время его выступления на публичной дискуссии в "Открытой библиотеке".

На записи инцидента можно увидеть, как на сцену выбежали три человека и облили Венедиктова жидкостью из бутылок, которая, по словам главреда "Эха Москвы", оказалась разбавленным виски.

Позже в "Другой России" заявили, что этим они напомнили Венедиктову о предполагаемом сговоре 2011 года, когда под принесенный главредом вискарь лидеры оппозиции якобы договорились с представителями московской мэрии и администрации президента об уводе протестующих против фальсификации думских выборов масс с площади Революции на безопасную для властей Болотную

Кроме того, ему поставили в вину «национал-предательскую» позицию радиостанции относительно Крыма и Донбасса, а также посадку в тюрьму активиста партии Олега Миронова, который в 2013 году напал на музыканта Андрея Макаревича и был осужден за это на три года.

"Другая Россия" — незарегистрированная российская политическая партия, учрежденная в июле 2010 года на съезде в Москве. Партия выступает за гражданский национализм, революционный социализм и прямую демократию. Члены организации неоднократно подвергались уголовному преследованию за участие в запрещенной Национал-большевистской партии.