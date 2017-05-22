В Петербурге "другороссы" облили Венедиктова виски (ВИДЕО)

Активисты движения "Другая Россия" облили виски главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова во время его выступления на публичной дискуссии в "Открытой библиотеке".

На записи инцидента можно увидеть, как на сцену выбежали три человека и облили Венедиктова жидкостью из бутылок.

Один из них закричал, что это акция "Другой России" под названием "Веник под вискарем", после чего второй активист кинул в зал пачку листовок. После нападения охрана увела их со сцены.

Позднее главред "Эха Москвы" в своем микроблоге в Twitter заявил, что виски был разбавлен.

По словам лидера "Другой России" Андрея Дмитриева, мотивом акции послужил сговор 2011 года. Тогда, по его словам, Венедиктов поспособствовал переносу митинга на Болотную, а после выпил виски с заместителем главы администрации президента.

"Другая Россия" — незарегистрированная российская политическая партия, учрежденная в июле 2010 года на съезде в Москве. Партия выступает за гражданский национализм, революционный социализм и прямую демократию. Члены организации неоднократно подвергались уголовному преследованию за участие в запрещенной Национал-большевистской партии.

Прежде председателем партии был писатель Эдуард Лимонов, который в марте 2016 покинул это место по состоянию здоровья.