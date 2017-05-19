По делу о педофилии в петербургском детдоме задержан фотограф

Сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного подозреваемого по делу о педофилии в петербургском детдоме. Новый фигурант задержан по заявлению бывшего воспитанника учреждения.

Известно, что 54-летний сотрудник фотостудии был задержан в Астрахани и доставлен в Северную столицу. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде ареста.

Уголовное дело в отношении арестованного возбуждено по части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные сексуальные действия). Воспитанник, которому сейчас 26 лет, заявил, что он подвергся сексуальному насилию 12 лет назад. По информации ГСУ СКР по Петербургу, подростка неоднократно насиловали в квартире дома на Ленинском проспекте в марте и апреле 2005 года.

Ранее в Петербурге после масштабных обысков по делу о сексуальном насилии над детьми задержаны пять подозреваемых. Среди них, кроме Покалюка, 70-летний Станислав Виноградов, который был директором 565-й коррекционной школы с 1998 года, во время предполагаемых эпизодов, был награжден знаком «За гуманизацию школы Петербурга».

Также были задержаны 46-летний Михаил Елин, который ранее занимал должность замдиректора детского дома на Ивана Черных по учебно-воспитательной работе, и бывшие воспитанники 10-го детского дома Павел Приказчиков и Андрей Соловьев.

По версии следствия, группа злоумышленников систематически совершали насильственные действия сексуального характера в отношении четырех детей.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова настояла на комплексной проверке всех детских домов Северной столицы. Детский омбудсмен уже направила обращение прокурору города с просьбой о проведении соответствующих проверок.