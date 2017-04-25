В Петербурге по делу о сексуальном насилии над детьми задержаны пять человек

В Петербурге после масштабных обысков по делу о сексуальном насилии над детьми задержаны пять подозреваемых. Среди них куратор социальной гостиницы для детей сирот «Мечта» и выпускник 10-го детского дома Кирилл Покалюк, сообщает на своей странице в Facebook журналист издания «Город 812» Егор Санников

Кроме Покалюка, были также задержаны еще четыре человека. Среди них 70-летний Станислав Виноградов, который был директором 565-й коррекционной школы с 1998 года, во время предполагаемых эпизодов, был награжден знаком «За гуманизацию школы Петербурга». Также были задержаны 46-летний Михаил Елин, который ранее занимал должность замдиректора детского дома на Ивана Черных по учебно-воспитательной работе, и бывшие воспитанники 10-го детского дома Павел Приказчиков и Андрей Соловьев.

Журналист Покалюк публикует фотографию, где один из задержанных, Кирилл Покалюк, запечатлен рядом с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко и спикером петербургского ЗакСа Вячеславом Макаровым.

Фото: facebook.com/egor.sennikov

Он также сообщил, что соцгостинице для детей сирот «Мечта» помогала Ксения Собчак, которая вместе со своей матерью, Людмилой Нарусовой, посещала ее с благотворительным визитом.

Как сообщает «Фонтанка», выйти на задержанных помог фильм студентки университета профсоюзов Екатерины Соболевской, попавший на конкурс «Права человека – 2016». В нем один из выпускников петербургского детского дома рассказал, как его в 13-летнем возрасте совращал воспитанник детского дома.

Масштабные обыски проходили накануне, 24 апреля, по делу по ч. 3 ст. 132 УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц в отношении несовершеннолетних». Под подозрением в сексуальном насилии над детьми – работники образовательных учреждений.

Оперативники пришли в школу номер 565 на Ивана Черных и центр для детей-сирот номер 8 там же, где опрашивали десятки воспитанников.

По двум адресам работали лишь три группы из числа следователей и полицейских, всего к масштабному делу об изнасиловании были привлечены около 20 следователей из разных районов города и около 40 сотрудников МВД.