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В деле задержанного за взятку судебного пристава Московского района появились новые эпизоды

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© Фото: Dela.biz

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СК также нашел сообщников начальника Московского райотдела судебных приставов Инессы Кулигиной.

Следственный комитет Петербурга выявил новые эпизоды взяточничества в деле начальника Московского райотдела судебных приставов Инессы Кулигиной, которая была задержана накануне, 16 мая.  

Как сообщает СК Северной столицы, за первые сутки после задержания было возьуждены еще два уголовных дела по статье «получение взятки». По версии следствия, Кулигина вместе со своим подчиненным Максимом Изотовым в мае 2016 года потребовала 130 тысяч рублей от женщины, которые она должна была выплатить за бездействие по возбужденному в отношении ее исполнительному производству.

В СК считают, что полученные через год деньги приставы поделили пополам,

Кроме того, в январе 2017 года Кулигина, как считают в СР, заработала 50 тысяч, а ее подчиненный, Микаэл Оганесян, вдвое больше, за ускорение процесса взыскания денег с должника.  

Все трое сотрудников райотдела приставов в днастоящий момент задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Во вторник утром, 16 мая, в райотделе судебных приставов прошли обыски.

Накануне в следственном отделе СК по Московскому району возбудили дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») в отношении Кулигиной. Тогда было известно лишь об одном факте.

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