Руководителя Московского райотдела судебных приставов подозревают во взятке

Глава отдела приставов Московского района Петербурга Инесса Кулигина подозреваются в получении взятки.

Во вторник утром, 16 мая, в райотделе судебных приставов прошли обыски.

Накануне в следственном отделе СК по Московскому району по материалам сотрудников экономической полиции районного УМВД возбудили дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») в отношении Кулигиной. По версии следствия, она получило деньги за невыполнение надлежащих действий по исполнительному производству, находящемуся у него в ведении, передает «Фонтанка».

В настоящий момент Кулигину проверяют на другие возможные противоправные деяния.