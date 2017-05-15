Эдита Пьеха сомневается, что Матвиенко уступит ей звание почетного гражданина Петербурга

Певица Эдита Пьеха сомневается в том, что сможет получить в этом году звание почетного гражданина Петербурга, передает ее слова «Комсомольская правда – Петербург».

«Это был бы просто райский подарок! Самое лучшее, что только можно придумать. Но я реалист и не верю в такие сказки», - заявила певица.

Пьеха не верит в то, что еще одна из кандидаток на это звание спикер СовФеда Валентина Матвиенко снимет свою кандидатуру в ее пользу.

«Валентина Ивановна откажется от звания ради меня?! Это сказки Венского леса! Размечтались! Валентина Ивановна меня не любит. А я желаю ей только успехов», - добавила певица.

Ранее 15 мая стало известно, что «Союз концертных деятелей» обратился к Валентине Матвиенко и Патриарху Кириллу с просьбой снять свои кандидатуры, чтобы дать дорогу Эдите Пьехе.

Звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» начали вручать с 1993 года за заслуги перед городом.

Имена двух новых почетных граждан Петербурга будут выбраны на закрытом заседании ЗакСа накануне Дня города. Это почетное звание присваивается один раз в год перед 27 мая.

В 2016 году почетными гражданами Петербурга стали гендиректор регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Владимир Окрепилов и руководитель Петербургской академической капеллы Владислав Чернушенко. До этого в течение двух лет Законодательное собрание города не присуждало почетного звания.