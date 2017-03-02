Патриарх Кирилл, Матвиенко, Пьеха и Сокуров выдвинуты кандидатами в почетные жители Петербурга

В городском Заксобрании сформировали список кандидатов на присвоение звания почетного гражданина Петербурга в 2017 году, заявил журналистам спикер ЗакСа Вячеслав Макаров

По его словам, «жители блокадного Ленинграда» предложили наделить таким званием спикера Совета Федерации и экс-губернатора Петербурга Валентину Матвиенко. Ее Макаров назвал «самой известной женщиной в мире».

Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга посчитал, что почетным гражданином Петербурга должен стать патриарх Кирилл, которого, по словам спикера ЗакСа, «любят миллионы православных».

Союз промышленников и предпринимателей Петербурга выдвинул главу холдинговой компании «Ленинец» Анатолия Турчака, отца нынешнего губернатора Псковской области Андрея Турчака.

Также в список кандидатов вошли певица Эдита Пьеха, режиссер Александр Сокуров, математик Марк Башмаков и другие.

Имена двух новых почетных граждан Петербурга будут выбраны на закрытом заседании ЗакСа накануне Дня города. Это почетное звание присваивается один раз в год перед 27 мая.

В 2016 году почетными гражданами Петербурга стали гендиректор регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Владимир Окрепилов и руководитель Петербургской академической капеллы Владислав Чернушенко. До этого в течение двух лет Законодательное собрание города не присуждало почетного звания.