Петербуржцы смогут попасть в "Книгу Рекордов России"

Во время празднования Дня города, 27 и 28 мая, на Казанской улице, 7 состоится масштабная дизайнерская выставка "Искусство в Деталях", во время которой пройдет съемка самого крупного флеш-моб направления - "Манекен Челендж в Деталях" Петербурга, который будет отправлен в "Книгу Рекордов России".

"В воскресенье, 28 мая, ровно в 17:00 начнется съемка, и весь холл площадки окутают туман из сухого льда, а люди замрут на несколько минут, словно в жизни поставили паузу", - сообщают организаторы выставки.

"В Северной столице такого ещё не делал никто", - добавил руководитель проекта "Искусство в Деталях" Артем Сухомлинов.

В мероприятии может принять участие каждый желающий, для этого нужно прийти на выставку "Искусство в Деталях" и подойти на стойку регистрации для записи.

Кроме того, на выставке можно будет приобрести креативную одежду и товары от дизайнеров Северной Столицы и городов России.

"Манекен Челендж" - это новый интернет-флешмоб. Суть в том, что его участники, находясь в самых неожиданных местах, внезапно замирают в разных позах, как в детской игре "Море волнуется раз".

Страницы выставки "Искусство в Деталях" "ВКонтакте" и Instagram.