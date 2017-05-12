В Петербурге 12 мая будет мокрый снег и ветрено

В пятницу, 12 мая, в Северной столице местами ожидается кратковременный мокрый снег. Об этом говорится в ежедневном прогнозе погоды ГУ МЧС по Петербургу.

Ожидается северо-западный и западный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха днем будет варьироваться от +5 до +7 градусов..

Атмосферное давление будет повышаться.

Накануне, 11мая, стало известно, что отопительный сезон в Петербурге продлен до 23 мая. Причина – слишком низкая температура. По прогнозу синоптиков, вся первая декада мая будет холодной. В середине месяца в Петербург придет антициклон, начнутся теплые и сухие дни.