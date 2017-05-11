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Отопительный сезон в Петербурге продлили до 23 мая

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© Фото: ultra-term.ru

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В Северной столице слишком низкая температура для отключения отопления.

График отключения отопления Петербурга будет скорректирован из-за холодов, сообщает ГУП «ТЭК СПб». Обновленный список будет доступен для жителей города после утверждения городским правительством.

Отопительный сезон в Петербурге продлен из-за низкой температуры воздуха: подача тепла завершится не раньше 23 мая. Все планово-профилактические мероприятия и испытания также сдвинуты на более поздние сроки.

Перейти на периодическое протапливание можно только тогда, когда среднесуточная температура воздуха в городе будет в течение трех суток составлять +8 градусов.

Отопительный сезон начался в Петербурге 5 октября 2016 года, периодическое протапливание началось с 20 сентября прошлого года.

По прогнозу синоптиков, вся первая декада мая будет холодной. В середине месяца в Петербург придет антициклон, начнутся теплые и сухие дни.

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