Фонтанка: ФСБ обыскала кабинет ректора Университета Бонч-Бруевича

Обыски в петербургском Университете Бонч-Бруевича проводились в кабинете его ректора Сергея Бачевского, предполагает «Фонтанка».

Издание ссылается на кадры оперативной съемки, предоставленные УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На них видно детали интерьера кабинета, которые похожи на те, что можно видеть на фотографиях и видеозаписях, сделанных в кабинете Бачевского.

Официального подтверждения этому на данный момент нет.

Ранее стало известно, что сотрудники университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича подозреваются в превышении должностных полномочий. Один из них задержан. В данный момент решается вопрос о его мере пресечения. Имя задержанного не сообщается.

Следствие считает, что, должностные лица учебного заведения «совершили деяния, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства». Подробности не разглашаются.