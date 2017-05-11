В Петербурге задержан один из руководителей университета Бонч-Бруевича

Сотрудники университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича подозреваются в превышении должностных полномочий. Одного из них задержали сотрудники ФСБ.

Следственные действия в вузе прошли в четверг, 11 мая, в рамках дела, которое было возбуждено по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Следствие считает, что, должностные лица учебного заведения «совершили деяния, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства». Подробности не разглашаются.

В данный момент решается вопрос о мере пресечения задержанного сотрудника университета. Его имя не сообщается.