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В Петербурге задержан один из руководителей университета Бонч-Бруевича

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© Фото: glavny.tv

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Он подозревается в превышении должностных полномочий.

Сотрудники университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича подозреваются в превышении должностных полномочий. Одного из них задержали сотрудники ФСБ.

Следственные действия в вузе прошли в четверг, 11 мая, в рамках дела, которое было возбуждено по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Следствие считает, что, должностные лица учебного заведения «совершили деяния, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства». Подробности не разглашаются.

В данный момент решается вопрос о мере пресечения задержанного сотрудника университета. Его имя не сообщается.

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