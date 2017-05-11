УФАС оштрафовало Цирк на Фонтанке на 200 тыс. рублей

Петербургское УФАС России назначило штраф в отношении «Большого Санкт-Петербургского госцирка».

Поводом для проверки деятельности Цирка на Фонтанке послужила жалоба ООО «МЦК», которая поступила в УФАС в 2016 году. Тогда комиссия антимонопольного органа признала в действиях Цирка нарушение Закона о закупках (223-ФЗ).

При проведении закупки на исполнение цирковой программы «Салют Победы» с максимальной ценой боле 7,7 млн рублей Цирк неправомерно заключил договор без проведения торгов с ФКП «Росцирк», нарушив сроки размещения извещения о закупе.

За указанные нарушения Цирку назначен административный штраф в размере 200 тыс. руб.