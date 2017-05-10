Пешеходный Яхтенный мост стал трехцветным

На мосту в створе Яхтенной улицы в Приморском районе впервые в Петербурге уложили асфальт синего цвета, сообщает КРТИ.

Асфальт необычной расцветки покрыл пешеходный тротуар. Для велосипедной дорожки применили красное асфальтовое покрытие, а для центральной пешеходной зоны - классического серого цвета.

«Главным отличием производства цветного асфальта от привычного является использование бесцветного вяжущего, в который добавляется красящий пигмент вместо традиционного черного битума», - уточнили в комитете.

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры

Пешеходный мост в створе Яхтенной улицы впервые открылся для болельщиков матча «Зенит» — «Терек» 7 мая.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», официальное открытие Яхтенного моста состоится 26 мая. Оно будет приурочено ко Дню велосипедиста, который ежегодно отмечают в последние выходные мая. До этой даты мост испытают болельщики, которые посетят тестовые матчи на стадионе «Зенит-арена» 7 и 17 мая.

Стоимость моста составила 1,86 млрд рублей. Его возведение стало одним из требований FIFA.