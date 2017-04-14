Яхтенный мост откроют 26 мая

Официальное открытие Яхтенного моста через Большую Невку состоится 26 мая, сообщает глава комитета развития транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей Харлашкин.

По его словам, открытие моста будет приурочено ко Дню велосипедиста, который ежегодно отмечают в последние выходные мая.

До этой даты мост испытают болельщики, которые посетят тестовые матчи на стадионе «Зенит-арена» 7 и 17 мая.

Стоимость Моста составила 1,86 млрд рублей. Его возведение стало одним из требований FIFA.

Строительство осуществляется за счет средств Ассоциации строителей по содействию развитию транспортной и спортивной инфраструктуры "Открытое пространство" силами генеральной подрядной организации "Пилон".

Длина моста по проекту составит 491,93 м, ширина — 16,29-17,1 м, высота от уровня верха проезжей части до уровня меженных вод — 21,04 м.

Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявлял, что к 14 апреля будут завершены работы по устройству литого асфальтобетона на мосту, установке барьерного и перильного ограждений, опор наружного освещения.