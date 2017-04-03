Албин назвал дату открытия Яхтенного моста к "Зенит-арене"

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал, когда будет открыт Яхтенный мост к "Зенит-арене". Он соединит южный берег Приморского района с Крестовским островом.

"Для организации пробного пропуска готовность объекта должна быть обеспечена в срок до 14 апреля текущего года. Строительство ведется в четком соответствии с утвержденным календарным планом. К 14 апреля будут завершены работы по устройству литого асфальтобетона на мосту, установке барьерного и перильного ограждений, опор наружного освещения", - цитирует ТАСС Албина.

Мост планируется задействовать при проведении тестовых мероприятий на стадионе - матчей Российской футбольной премьер-лиги 7 и 17 мая. При этом рабочее движение по мосту будет открыто 1 июня.

Строительство осуществляется за счет средств Ассоциации строителей по содействию развитию транспортной и спортивной инфраструктуры "Открытое пространство" силами генеральной подрядной организацией "Пилон".

Яхтенный мост является один из объектов развития транспортной инфраструктуры города к ЧМ-2018, его возведение – одно из требований ФИФА. Пешеходная переправа через реку Большая Невка обеспечит доступ зрителей к стадиону. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Петербурге, Казани и Сочи.