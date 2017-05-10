В общественной палате раскритиковали налог на малодетность

Член комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты Юлия Зимова заявила, что сейчас необходимо уделить внимание поддержке семей в целом, а не вводить налог на малодетность, передают РИА Новости.

"Налог на малодетность вводить сейчас совсем не время. Сейчас поддержка приемных семей намного больше, чем многодетных. Это очевидно. Поэтому, безусловно, развивать поддержку семьи в целом крайне необходимо: вводить дополнительные выплаты, льготы и так далее в первую очередь. А уже потом все остальное", - заявила Зимова,

Она также обратила внимание на то, что существует несколько спорных вопросов: определение многодетного отца, прописки детей в разных регионах.

Ранее Институт демографии, миграции и регионального развития России направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей».

Речь идет о взимании платы для семей, в которых растет только один ребенок, а также бездетных семей не по медицинским показателям. О размере налога в проекте не говорится.