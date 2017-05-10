Путину предлагают ввести налог на малодетность

Институт демографии, миграции и регионального развития России направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей». Он предусматривает, в том числе, введение налога на малодетность, сообщают «Известия».

Речь идет о взимании платы для семей, в которых растет только один ребенок, а также бездетных семей не по медицинским показателям. О размере налога в проекте не говорится.

Также проект закона предусматривает ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям, а также предоставление им дополнительных услуг (турпутевок или абонементов в консерваторию) и включение деятельности по уходу за детьми в общий трудовой стаж.



Кроме того, законопроект может дать право многодетным семьям на расселение в передовых по качеству жизни специализированных поселениях — городках демографического будущего.



Заведующий лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации ВШЭ Андрей Коротаев заявил изданию, что воплотить в жизнь идею налога на малодетность практически невозможно. По его словам, это не сможет повлиять на рост рождаемости.