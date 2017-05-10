За праздничные дни с улиц Петербурга вывезли 113 тонн мусора

За праздничные дни с 6 по 9 мая с улиц Петербурга вывезли 113 тонн мусора, сообщили в среду, 10 мая, в комитете по благоустройству.

За четыре праздничных дня дорожные предприятия вывезли с городских улиц 113 тонн мусора и около 2,9 тонн смета. Дорожники практически не использовали во время уборки воду из-за ночных заморозков.

Читайте также:

В Петербурге начали отмывать памятники

Количество вывезенного смета в этом году увеличилось почти в 3 раза (в праздничные дни с 7 по 9 мая прошлого года было вывезено более 1 тысячи тонны смета).

После торжественных мероприятий в честь Дня Победы Петербург убирали более тысячи дворников. Для того, чтобы отмыть город, было использовано 15,5 тыс. кубометров воды.