В Петербурге начали отмывать памятники

В четверг, 4 мая, в Петербурге начался сезон весенней помывки памятников. Первыми были отмыты два памятника на Петроградской стороне – памятник изобретателю радио Александру Попову на Каменноостровском проспекте и памятник писателю Тарасу Шевченко на Ординарной улице.

Далее, согласно плану, будут приведены в надлежащий вид и все остальные скульптуры Северной столицы.

Промывка скульптур - обязательная часть мероприятий по текущему уходу за памятниками. Для этого используется специальное средство с нейтральным уровнем pH - аналог детского мыла.

После мытья памятник покрывают защитным составом, который оберегает скульптуру от загрязнений атмосферы, а также сажи и пыли.

До октября специалистам Музея городской скульптуры необходимо будет отмыть более ста городских памятников и мемориальных досок.