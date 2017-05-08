На Пискаревском кладбище почтили память погибших в Великой Отечественной войне (ФОТО)

В Петербурге на Пискаревском кладбище завершилась торжественно-траурная церемония, посвященная 72-й годовщине Победы

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Почтить память погибших в Великой Отечественной войне и жителей блокадного Ленинграда пришли председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Николай Цуканов, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Заксобрания Вячеслав Макаров и другие представители власти и армии.

Фото: g.ozhegov, marinamedvedeva4123, melkiyvic / Instagram.com

Пискаревское мемориальное кладбище - самое большое в мире кладбище жертв Второй мировой войны. В 186 братских могилах покоятся 420 тыс. жителей города, погибших от голода, бомбежек, обстрелов, и 70 тыс. воинов-защитников Ленинграда.