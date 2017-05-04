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Обвинение запросило для экс-главы «Ленэнерго» шесть лет колонии

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© Фото: gztslovo.ru

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Андрей Сорочинский проходит по делу о пропаже денег в «Таврическом»

В Московском районом суде Петербурга в четверг, 4 мая, начались прения по делу в отношении бывшего директора «Ленэнерго» Андрея Сорочинского и его заместителя по финансам Дениса Слепова, передает «Фонтанка».

Следователи считают, что Сорочинский и Слепов злоупотребили должностными полномочиями при размещении свыше 13 млрд рублей на депозитах банка «Таврический» (ч.2 ст.201 УК РФ).

Во время прений гособвинитель отметил, что эти средства компании не были свободными. Более того, они, возможно, были зарезервированы для выплаты задолженности перед поставщиками. В качестве смягчающих обстоятельств была отмечена явка Сорочинского с повинной. Несмотря на нее, Сорочинский в суде отрицал свою вину и не признавал инкриминируемых ему преступлений.

Обвинение запросило для Андрея Сорочинского шесть  лет лишения свободы в колонии общего режима. Для Дениса Слепова было запрошено пять лет.

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Обыски в петербургской компании «Ленэнерго» по делу о мошенничестве прошли 7 сентября минувшего года. Изначально сообщалось, что причиной следственных мероприятий стало уголовное дело по статье 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия). 

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