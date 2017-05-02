В ночь на 3 мая разведут Гренадерский и Сампсониевский мосты

В ночь на 3 мая состоятся разводки и
Оба моста разведут на три часа - с 1:30 до 4:30.
Также «Мостотрест» напоминает, что закрыт для движения транспорта до 6 часов утра 6 мая.
Ранее в Петербурге отказались от разводки мостов в ночь на 10 мая.
Гренадерский мост
© Фото: парадное.рф
Оба моста разведут на три часа - с 1:30 до 4:30.
В ночь на 3 мая состоятся разводки и
Оба моста разведут на три часа - с 1:30 до 4:30.
Также «Мостотрест» напоминает, что закрыт для движения транспорта до 6 часов утра 6 мая.
Ранее в Петербурге отказались от разводки мостов в ночь на 10 мая.
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