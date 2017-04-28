В Петербурге отказались от разводки мостов в ночь на 2 и 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Читайте также:

Закрыть воду и воздух, или как одним указом подмочить репутацию туристического Петербурга

При этом сохранится ограничение движения транспорта по Тучкову мосту - до шести утра он будет полностью закрыт в связи с производством плановых работ по реконструкции.

В Северной столице 10 апреля официально стартовал сезон навигации. Актуальный график разводки мостов можно смотреть на официальном сайте СПб ГБУ «Мостотрест».