На первомайское шествие в Петербурге вышли около 100 тыс. человек (ФОТО)

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти обнародовало данные о числе участников первомайских шествий и митингов в Северной столице – по их подсчетам по Невскому проспекту в понедельник, 1 мая, прошагало около 100 тыс.

В марше участвовали колонны политических партий - «Единой России», ЛДПР, КПРФ и других «красных течений». В шествие «единороссов» принял участие губернатор Северной столицы Георгий Полатвченко.



Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

«Спарведливороссы» и члены партии «Яблоко» шли в градозащитной колонне, которая завершала все шествие по Невскому проспекту – организаторы первомайского марша приняли решение отделить их от основной массы людей. Также в колоне градозащитников участвовали члены движений «Весна», «Открытая Россия» и других организаций. Основной тезис колонны – сохранение статуса Исаакиевского собора.

Аналогичная колонна, но гораздо меньше и без партийной символике шла рядом с колонами гражданских активистов – веганов, анархистов, феминисток и так далее. ЛГБТ активисты были замечены в разных колонах.



Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Несколько десятков из них были задержаны полицией. Большинство из них вечером 1 мая были отпущены, но некоторые из них остались в отделении полиции до утра. Ожидается, что во вторник, 2 мая, они будут доставлены в суд.





«Санкт-Петербург» вел онлайн-трансляцию шествий, которая доступна на нашем сайте.