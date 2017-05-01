Праздник 1 мая в Петербурге - ОНЛАЙН

Лучшее в Петербурге

Куда сходить на первых майских праздниках в Петербурге

Шествие по Невскому, специальные забеги для спортивных и для веселых, фестиваль ледоколов и многое другое - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как необычно провести удлиненные выходные.

Майский Эрмитаж: фарфор, туфли и котики

Главный музей Петербурга подготовил для последнего месяца весны множество необычных выставок - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых интересных из них.

Джаз и шаверма: куда сходить в Петербурге москвичу

Легендарные места Северной столицы, которые обязан посетить каждый приехавший из столицы турист.