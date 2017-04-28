Репетиции парада Победы в Петербурге перенесли на вечернее время

Репетиции парада, посвященного 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, будут перенесены с дневного время на вечернее. Такое решение принял в пятницу, 28 апреля, командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов.

Так, репетиции, которые были назначены на 3 и 5 мая, будут перенесены с 17:00 на 22:00. Это решение было принято для того, чтобы разгрузить центр Петербурга в вечерний час пик, сообщили в ЗВО.

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Накануне, 27 апреля, из-за репетиции парада Победы перекрывали Дворцовый мост.

В этом году в военном параде в Петербурге примут участие свыше 4000 военнослужащих, более 100 единиц боевой техники и более 40 самолетов и вертолетов ЗВО.