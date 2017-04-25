Репетиции парада Победы ограничат движение в Петербурге

Репетиции и сам торжественный парад военной техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов ограничат движение транспорта в Петербурге
С 12:00 26 апреля до 13:00 9 мая остановка транспортных средств по набережной реки Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка и Миллионной улицы будет ограничена дорожными знаками «Остановка запрещена».
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Кроме того, с 15:00 до 20:00 27 апреля, 3 мая и 5 мая, с 07:00 до 13:00 7 мая и с 16.30 8 мая до 13.00 9 мая движение будет прекращено по следующим участкам дорог:
- набережная р. Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка;
- Миллионная улица;
- Певческий проезд;
- набережная Зимней канавки;
- Дворцовая набережная от Дворцового моста до Троицкого моста;
- Дворцовый проезд;
- Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- Адмиралтейская набережная;
- Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда.
Схемы ОДД и объезда на период проведения мероприятия доступны по ссылке.