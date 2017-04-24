С 7 по 9 мая в небе над Петербургом будет парить гигантская георгиевская лента

Двадцатиметровая георгиевская лента будет летать в небе над Петербургом. Акцию проведут аэроклубы «ПитерПолёт» и «Невский аэроклуб».

Гигантскую ленту поднимут в небо 7, 8 и 9 мая. С каждым днем маршрут и время полета будут увеличиваться. Борт с лентой взлетит с аэродрома в Гостилицах и в первый день долетит до парка 300-летия и обратно.

Во второй день маршрут увеличится - ленту пронесут над Сестрорецком, Кронштадтом и Ломоносовым. В сам День Победы аэроплан с лентой облетит весь город: из Петергофа отправится в сторону Шушар, затем вдоль КАД до пересечения с ЗСД на севере — после чего вернется к аэродрому.

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В понедельник, 24 апреля, в Петербурге начали раздавать георгиевские ленточки – символ победы Советской армии в Великой Отечественной войне. В первый день в акции было задействовано порядка 30 волонтеров, за весь период акции - более 200 волонтеров.

Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году.