Фестиваль ледоколов ограничит движение в центре Петербурга

Четвертый Фестиваль ледоколов, который состоится в Петербурге 29 и 30 апреля, частично ограничит движение в центре города, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Движение транспорта будет прекращено в период с 00:00 28 апреля до 23:59 1 мая на участке Английской набережной от Благовещенского моста до набережной Ново-Адмиралтейского канала.

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Схемы организации дорожного движения доступны по ссылке.

Гостей фестиваля ожидает множество выставок и развлекательных зон. Обширная конкурсная и культурно-просветительская программа, кинопоказы, а также шоу и концерты. В фестивале примут участие судостроительные заводы и конструкторские бюро, морские и военно-морские вузы, арктические и северные морские регионы, профильные музеи и библиотеки, предприятия туристической отрасли, общественные молодежные, ветеранские и экологические организации.