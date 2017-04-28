В мае движение на КАД у развязки с Колтушским шоссе будет ограничено

На петербургской КАД в районе транспортной развязки на пересечении с Колтушским шоссе из-за ремонтных работ будет ограничено движение.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы будут производиться в круглосуточном режиме. С 13 по 22 мая будет организовано перекрытие первой, второй полос движения и полосы безопасности, а с 22 мая по 1 июня — перекрытие третьей и четвертой полос движения.

По оставшимся полосам будет введено временное ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Ранее тало известно, что с 08:00 30 апреля до 06:00 2 мая будет закрыт съезд на Автомобильную улицу при движении со стороны КАД.

Также будет закрыт въезд на ЗСД со стороны трассы Е-18 "Скандинавия" с 22:00 5 мая до 20:00 7 мая. Съезд на КАД в сторону Приморского шоссе будет закрыт с 22:00 19 мая до 14:00 21 мая.

Кроме того, вводятся ограничения движения по полосам. Водителей просят заранее выбирать более удобные для них маршруты.