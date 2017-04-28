  • 28 Апрель 2017
USD 29.04.2017 56.9838 0.0131
USD ММВБ 21:16 56.86130  
EUR 29.04.2017 62.0440 -0.1224
EUR ММВБ 21:16 61.9490  
Нефть($) 28.04.2017 52.05 +0.75
Нефть(p) 28.04.2017 2966.01 +43.41

В мае движение на КАД у развязки с Колтушским шоссе будет ограничено

Автор:


© Фото: spbvoditel.ru

Темы дня

Перекроют две полосы.

На петербургской КАД в районе транспортной развязки на пересечении с Колтушским шоссе из-за ремонтных работ будет ограничено движение.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы будут производиться в круглосуточном режиме. С 13 по 22 мая будет организовано перекрытие первой, второй полос движения и полосы безопасности, а с 22 мая по 1 июня — перекрытие третьей и четвертой полос движения.

По оставшимся полосам будет введено временное ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Ранее тало известно, что с 08:00 30 апреля до 06:00 2 мая будет закрыт съезд на Автомобильную улицу при движении со стороны КАД.

Также будет закрыт въезд на ЗСД со стороны трассы Е-18 "Скандинавия" с 22:00 5 мая до 20:00 7 мая. Съезд на КАД в сторону Приморского шоссе будет закрыт с 22:00 19 мая до 14:00 21 мая.

Кроме того, вводятся ограничения движения по полосам. Водителей просят заранее выбирать более удобные для них маршруты.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить на первых майских праздниках в Петербурге

    Шествие по Невскому, специальные забеги для спортивных и для веселых, фестиваль ледоколов и многое другое - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как необычно провести удлиненные выходные.

    читать далее →

    Майский Эрмитаж: фарфор, туфли и котики

    Главный музей Петербурга подготовил для последнего месяца весны множество необычных выставок - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых интересных из них.

    читать далее →

    Джаз и шаверма: куда сходить в Петербурге москвичу

    Легендарные места Северной столицы, которые обязан посетить каждый приехавший из столицы турист.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.04.17
    Выбор пледа: внимание на материал
    28.04.17
    Пуаро жив!
    27.04.17
    Как выбрать качественную автономную канализацию
    27.04.17
    Как безболезненно провести ребрендинг
    25.04.17
    Бассейн на даче: как сделать дачный отдых особенным?
    25.04.17
    Плюсы и минусы пластиковых окон
    24.04.17
    Зачем нужен репетитор по физике и как его выбрать?
    24.04.17
    Сервисный центр по ремонту Samsung Galaxy

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm