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В апреле и мае на ЗСД закроют несколько съездов

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© Фото: platniedorogi.ru

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Будет проводиться ремонт.

С 30 апреля по 2 мая 2017 года на Южном и Северном участках ЗСД будут закрыты несколько съездов. Также будет ограничено движение по полосам, сообщают в ООО «Магистраль Северной столицы».

Ограничения будут введены из-за ремонта. С 08:00 30 апреля до 06:00 2 мая будет закрыт съезд на Автомобильную улицу при движении со стороны КАД.

Также будет закрыт въезд на ЗСД со стороны трассы Е-18 "Скандинавия" с 22:00 5 мая до 20:00 7 мая. Съезд на КАД в сторону Приморского шоссе будет закрыт с 22:00 19 мая до 14:00 21 мая.

Фото: «Магистраль Северной столицы»
 

Кроме того, вводятся ограничения движения по полосам. Водителей просят заранее выбирать более удобные для них маршруты.

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