В Москве в лицо активистки партии «Яблоко» плеснули химический раствор

В московском районе Черемушки на активистку партии «Яблоко» Наталью Федорову совершено нападение, сообщает член политкомитета партии Сергей Митрохин в своем Twitter.

«Подонок брызнул ей в лицо хим. раствором. У нее пропало зрение», - уточняет Митрохин.

Позже он связал нападение на активистку с ее деятельностью против точечной застройки.

Ранее аналогичное нападение было совершенно на оппозиционера Алексея Навального. Ему плеснули в лицо зеленкой, из-за чего произошел ожог правого глаза. Подобное недавно произошло и с фотографом Ильей Варламовым во время его визита в Ставрополь.