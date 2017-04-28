В Москве в лицо активистки партии «Яблоко» плеснули химический раствор

В московском районе Черемушки на активистку партии «Яблоко» Наталью Федорову совершено нападение, сообщает член политкомитета партии Сергей Митрохин в своем Twitter.
«Подонок брызнул ей в лицо хим. раствором. У нее пропало зрение», - уточняет Митрохин.
Позже он связал нападение на активистку с ее деятельностью против точечной застройки.
Ранее аналогичное нападение было совершенно на оппозиционера Алексея Навального. Ему плеснули в лицо зеленкой, из-за чего произошел ожог правого глаза. Подобное недавно произошло и с фотографом Ильей Варламовым во время его визита в Ставрополь.