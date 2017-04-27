На ремонт Юсуповского дворца выделят еще 125 млн рублей

В Петербурге объявлен конкурс на проведение очередного этапа реставрации Юсуповского дворца. На этот раз сумма контракта составляет почти 125 миллионов рублей.

На эти средства подрядчик должен отреставрировать фасады дворца, нижний и верхний ярусы зала Виги и интерьеры Дубовой столовой. Также в 2017 году запланированы работы по благоустройству сада памятника архитектуры и разработка проектов по реставрации флигелей.

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Работы по реставрации Юсуповского дворца на Мойке ведутся за счет городского бюджета с 2012 года. В 2015 году была завершена реставрация Мавританской гостиной: проведена полная замена инженерных сетей, отреставрированы уникальная отделка стен и потолка, мозаичные полы, ставни, фонтан и камин.

В 2016 году отреставрирован Белоколонный зал: роспись стен и потолка, колонны, архитектурно-лепной декор, воссоздан исторический паркет. Проведен первый этап работ по реставрации Дубовой столовой.