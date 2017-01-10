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Юсуповский дворец вошел в топ-50 объектов «темного туризма»

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Экспозиция «Убийство Распутина» в Юсуповском дворце на Мойке
© Фото: дворцы-сады-парки.рф

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Составителей рейтинга впечатлила экспозиция «Убийство Распутина» в «шикарном» дворце.

Юсуповский дворец на Мойке вошел в топ-50 объектов «темного туризма». Он представлен в рейтинге портала Atlas Obscura экспозицией «Убийство Распутина». Это единственное место в России, попавшее в топ-50, который опубликован на официальном сайте проекта.

Рассказывая об экспозиции, составители рейтинга напомнили, что в 2017 году исполняется 100 лет Октябрьской революции. «Этот роскошный дом в Петербурге - место, где с убийством почти бессмертного Распутина запустился процесс революции», - пишут авторы.

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Кроме того, в неранжированный список вошли дискотека Аяла в кубинском городе Тринидад, так называемая Олимпийская деревня Гитлера, построенная к Играм 1936 года, граффити с Дэвидом Боуи в английском Веллинге, стеклянный подвесной мост в Китае, мемориал «Союз-11» в Казахстане и другие.

Понятие «темный туризм» впервые появилось на страницах журнала International Journal of Heritage Studies в 1996 году. В обиход оно вошло четыре года спустя, когда два профессора Шотландского университета Малкольм Фоули и Джон Леннон выпустили в свет книгу «Темный туризм».

Изначально под ним понимались направления путешествий, связанные с местами трагедий, однако позднее понятие расширилось, включив в себе и другие труднодоступные, а также находящиеся на грани исчезновения объекты.

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