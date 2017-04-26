В Пулково ветеранов ВОВ бесплатно обслужат в бизнес-салонах

Аэропорт Пулково бесплатно пустит участников Великой Отечественной войны в бизнес-залы воздушной гавани, сообщает пресс-служба аэропорта.

Акция пройдет с 29 апреля по 12 мая. Бизнес-салонами смогут воспользоваться ветераны войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и их сопровождающие.

Ранее стало известно, что с 1 по 10 мая ветераны ВОВ смогут ездить на поездах бесплатно. С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.

Для организации встречи, посадки и высадки ветеранов ВОВ, и оказания им помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений ОАО «РЖД».

В этом году состоится празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.