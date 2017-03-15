C 1 по 10 мая ветераны ВОВ смогут ездить на поездах бесплатно

С 1 по 10 мая ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в купейных вагонах любых внутрироссийских поездов. Герои Советского Союза и кавалеры Ордена Слава смогут бесплатно воспользоваться бизнес классом «Сапсанов».

С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.

Для организации встречи, посадки и высадки ветеранов ВОВ, и оказания им помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений ОАО «РЖД».

«Акция проводится с целью подарить инвалидам и участникам Великой Отечественной войны возможность встретиться со своими фронтовыми друзьями, посетить памятные для них места, возложить цветы к могилам боевых товарищей», - сообщает пресс-служба «РЖД».

В этом году состоится празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.