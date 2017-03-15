  • 15 Март 2017
USD 16.03.2017 59.1128 +0.1588
USD ММВБ 20:17 59.10760  
EUR 16.03.2017 62.8428 +0.0981
EUR ММВБ 20:17 62.7930  
Нефть($) 15.03.2017 51.65 +0.12
Нефть(p) 15.03.2017 3053.18 +15.28

C 1 по 10 мая ветераны ВОВ смогут ездить на поездах бесплатно

Автор:


© Фото: vm.ru

Темы дня

Акция приурочена к 72-й годовщине Победы.

С 1 по 10 мая ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в купейных вагонах любых внутрироссийских поездов. Герои Советского Союза и кавалеры Ордена Слава смогут бесплатно воспользоваться бизнес классом «Сапсанов».

С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.

Для организации встречи, посадки и высадки ветеранов ВОВ, и оказания им помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений ОАО «РЖД».

«Акция проводится с целью подарить инвалидам и участникам Великой Отечественной войны возможность встретиться со своими фронтовыми друзьями, посетить памятные для них места, возложить цветы к могилам боевых товарищей», - сообщает пресс-служба «РЖД».

В этом году состоится празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    День святого Патрика: история, празднование РПЦ и афиша в Петербурге

    Кто такой святой Патрик, что он сделал для Ирландии, как раньше праздновали St. Patrick's Day, чем торжество славится сейчас и где отпраздновать День Ирландии в Северной столице.

    читать далее →

    Лучшие спектакли о любви в Петербурге

    Для тех, кто еще не определился с подарком на 8 марта для своей любимой, «Санкт-Петербург.ру» подобрал пять лучших романтических спектаклей, которые идут в Северной столице этой весной.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.03.17
    Обучение в Чехии – современные тенденции
    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?
    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm