Работы на строительстве трассы «Москва-Петербург» блокировали полицейские

В штабе турецкой компании "Асталди Ичташ" (ICA) на строительстве скоростной трассы М-11 "Москва - Петербург" в Тосненском районе Ленинградской области работают сотрудники полиции. У рабочих проверяют документы и снимают отпечатки пальцев.

Утром во вторник, 25 апреля, на две площадки компании "Асталди Ичташ" (ICA) в Тосненском районе пришли сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Силовую поддержку полицейским оказывает ОМОН, передает 47news.

Очевидцы сообщают, что у офиса стоят сотни рабочих, а кинологи с собаками обходят служебные и жилые корпуса. Ведется процедура снятия отпечатков пальцев, чтобы определить тех лиц, которые находятся в розыске. Работа на стройке полностью приостановлена.

В пресс-службе компании "Асталди Ичташ" изданию сообщили, что не знают причину визита полицейских.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек погибло.

Позже стало известно, что предполагаемые организаторы теракта в метро получали деньги из Турции от члена международной террористической организации.