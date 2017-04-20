Брат предполагаемого организатора теракта в метро арестован

Брат предполагаемого организатора теракта в петербургском метро Аброра Азимова Акрам решением Басманного суда Москвы арестован до 3 июня, передает РИА Новости.

Следственный комитет России выяснил, что Акрам Азимов созванивался со смертником Акбаржоном Джалиловым и переводил ему деньги, полученные в Турции от члена международной террористической организации. Название организации не уточняется.

«Помимо этого, Азизов занимался фальсификацией документов, чтобы члены этой организации могли беспрепятственно передвигаться по территории России»,— заявила судья Елена Ленская.

Ранее Акрам Азимов дал показания и заявил, что не причастен к теракту. Его мать, Вазира Азимова, заявила, что Акрама похитили из киргизской больницы и доставили в Москву, а после инициировали задержание в столице России.

Ранее сообщалось, что Акрам Азимов был депортирован в Москву после допроса в Киргизии. Позже в ФСБ заявили, что он был задержан в поселке Московский (около аэропорта Внуково) с боевой гранатой РГД-5 и доставлен в Следственный комитет РФ.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под арест до начала июня подозреваемого в участии в подготовке теракта в метро Петербурга Аброра Азимова. Арестованный был не против своего заключения под стражу.

При этом ранее он заявил в суде, что напрямую не причастен к преступлению. "Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву, - я такого не говорил. Мое участие есть, но не прямое", - сказал Азимов.

Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали 15 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.