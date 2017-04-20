Первый матч на «Зенит-арене» изменит движение автобусов

В субботу, 22 апреля, года в связи с проведением первого футбольного матча между командами «Зенит» и «Урал» на стадионе «Зенит-арена» на Крестовском острове вносятся изменения в трассы автобусных маршрутов №№ 10, 14, 25, 25А.

Автобусы направлены:

— маршрут № 10 — трасса продлена до Вазаского переулка:

от конечной остановки «Вазаский переулок» по Вазаскому проспекту, набережной Чёрной речки, улице Академика Крылова, Ушаковскому мосту, Каменноостровскому проспекту, Каменноостровскому мосту, Песочной набережной, Вяземскому проспекту, улице Профессора Попова, Барочной улице, Левашовскому проспекту, Каменноостровскому проспекту, Большому проспекту П.С., проспекту Добролюбова, площади Академика Лихачёва, Биржевому мосту, Биржевой площади,Дворцовому мосту, Дворцовому проезду, Невскому проспекту, Малой Морской улице,Исаакиевской площади, Вознесенскому проспекту, Измайловскому проспекту, Троицкому проспекту, Лермонтовскому проспекту до конечной остановки «Балтийский вокзал»;

от конечной остановки «Балтийский вокзал» по набережной Обводного канала, Лермонтовскому проспекту, Троицкому проспекту, Измайловскому проспекту, Вознесенскому проспекту, Исаакиевской площади, Вознесенскому проспекту, Адмиралтейскому проспекту, Дворцовому проезду, Дворцовому мосту, Биржевой площади, Биржевому мосту, Зоологическому проспекту, проспекту Добролюбова, проспекту Талалихина, проспекту Нестерова, Большой Пушкарской улице, Ординарной улице, Левашовскому проспекту, Барочной улице, улице Профессора Попова, Вяземскому проспекту, Песочной, набережной, Каменноостровскому мосту, Каменноостровскому проспекту, Ушаковскому мосту, улице. Академика Крылова, Торжковской улице., Белоостровской улице до конечной остановки «Вазаский переулицеок»;

— маршрут № 14: от конечной остановки «Метро «Выборгская» по действующей трассе до Петровской площади;

— маршруты №№ 25, 25А: движение временно закрыто.

Зрители футбольного матча между «Зенитом» и «Уралом», а также желающие увидеть световое шоу смогут добраться до стадиона «Зенит-арена» от станции метро «Крестовский остров» и воспользовавшись бесплатными автобусами-шаттлами S3 и S6.