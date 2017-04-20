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Опубликована схема движения бесплатных автобусов в день первого матча на «Зенит-арене»

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© Фото: Russos / LiveJournal

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Бесплатные автобусы доставят от метро на стадион болельщиков «Зенита» и «Урала», а также зрителей «Фестиваля света».

В субботу, 22  апреля, зрители футбольного матча между «Зенитом» и «Уралом», а также желающие увидеть световое шоу смогут добраться до стадиона «Зенит-арена» от станции метро «Крестовский остров» и воспользовавшись бесплатными автобусами-шаттлами S3 и S6.

Автобусы маршрута S3 будут ходить от станции метро «Петроградская» (посадка на Малом проспекте П.С. у площади Шевченко) до автостанции «Крестовский остров» и далее по территории парка по Южной аллее и Батарейной дороге.

Интервал движения автобусов-шаттлов – 10-15 минут. После окочнания матча их интервал составит  2-3 минуты.

Транспортное обслуживание зрителей «Фестиваля света» также будут обеспечивать станция метро «Крестовский остров» и бесплатные автобусы-шаттлы S3 и S6.

Режим работы транспорта:

— автобусы – шаттлы S3 будут работать с 11:00 до 02:00;
— автобусы – шаттлы S6 будут работать с 16:00 до 02:00;
— вход на станции метро «Петроградская», «Крестовский остров», «Чкаловская» и пересадка с Линии на Линию будут осуществляться до 01-30 часов.

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Использование личного транспорта для подъезда к стадиону не рекомендуется. Проезд к стадиону и расположенным рядом парковкам будет запрещен.

Для удобства зрителей на территории парка будут установлены информационные указатели.

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