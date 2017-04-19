Тучков мост полностью закроют на реконструкцию

В воскресенье, 23 апреля, полностью закрывается для движения Тучков мост. Позже, 29 апреля, вводятся ограничения движения на Дворцовой набережной, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Схема движения на Тучковом мосту и прилегающих магистралях меняется с 23 апреля по 6 мая. Это сделано из-за реконструкции моста.

Также вводятся ограничения движения на следующих магистралях:

на участке Большого проспекта П.С. от проспекта Добролюбова до проезда между Зверинской и Съезжинской улицами;

на перекрестке набережной Макарова и Кадетской линии;

на набережной Макарова от Кадетской линии до Среднего проспекта В.О.;

на проспекте Добролюбова от переулка Талалихина до Большого проспекта П.С.;

на проспекте Добролюбова от площади Академика Лихачева до переулка Талалихина.

Также с 29 апреля до 6 мая участок Дворцовой набережной от Троицкого моста до Дворцового моста станет односторонним – автомобили смогут двигаться только в сторону Дворцового моста. Ограничения движения вводятся на участке Дворцовой набережной от набережной Лебяжьей канавки до Суворовской площади и по Дворцовому проезду от Дворцовой площади до Дворцовой набережной.