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В Петербурге 19 апреля заработают первые фонтаны

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© Фото: peterburg.biz

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До конца апреля запустят фонтаны в спальных районах города.

В среду, 19 апреля, в Петербурге запустят фонтаны на Манежной площади, в сквере у Казанского собора, у Воронихинской решетки на Казанской улице и на на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы.

Синоптики ожидают «плюсовую» температуру воздуха в день открытия первых фонтанов. Осадки также не прогнозируются

До конца апреля запустят фонтаны в спальных районах города. Последними будут запущены большие фонтанные светомузыкальные комплексы — на Московской площади и на площади Ленина перед Финляндским вокзалом, а также фонтан у кинотеатра "Подвиг" в Колпино.

Всего в 2017 году заработают 49 фонтанов и три фонтанных комплекса. Еще 33 фонтана закроют на ремонт.

Тестовые испытания фонтанов Северной столицы прошли в минувшую пятницу, 14 апреля, когда в городе был снегопад.

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