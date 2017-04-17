Приставы арестовали счета застройщика «Лондон Парка»

Приставы арестовали счета ООО «ЛП», которое является застройщиком ЖК «Лондон Парк», сообщают в Управлении Федеральной службы судебных приставов Петербурга.

Приставы арестовали право аренды земельного участка, где строится «Лондон Парк» и банковские счета ООО «ЛП». В ведомстве уточнили, что компания не выполнила судебные решения на 400 млн рублей.

В отношении компании идет сводное исполнительное производство. В составе дела — 300 исполнительных производств.

Рассматривается вопрос о привлечении руководителя компании-должника к уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

ЖК «Лондон Парк» строится у станции метро «Проспект Просвещения». Изначально планировали сдать его в 2009 году, но из-за внутрикорпоративного конфликта и финансовых проблем компания до сих пор его не достроила.

В начале текущего года бренд «Л1», под которым возводится здание, попало в «черный список» неплательщиков по аренде Смольного.