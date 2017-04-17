Станции метро «Девяткино» и «Парнас» соединит рейсовый автобус

Управление по транспорту Ленинградской области изменило трассу действующего автобусного маршрута №885. Каждый день с семи часов утра автобус будет курсировать между двумя конечными станциями петербургского метро «Парнас» и «Девяткино», сообщает пресс-служба областной администрации.



Автобусы маршрута №885 помогут пассажирам добраться от конечной станции «красной» ветки метро до аналогичной станции на «синей» ветке. Предполагается, что этот маршрут сможет частично разгрузить от заторов перехватывающий узел у станции метро «Парнас».



Стоимость проезда составит 40 рублей, школьники будут платить 30 рублей, а пенсионеры - 22 рубля. В границах Мурино для всех категорий граждан проезд будет стоить 22 рубля, а для лиц старше 75 лет станет бесплатным

Администрация региона также договорилась с одной из строительных компаний, которая за свой счет обустроит остановочные павильоны в Западном Мурино. Вероятно, в будущем у остановки автобуса на территории гипермаркета «Лента» появится еще один остановочный комплекс.