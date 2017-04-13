Три четверти россиян верят, что власти защитят их от терактов

Три четверти россиян после взрыва в петербургском метро заявили, что российские власти способны защитить население от новых терактов. Об этом говорят данные ежедневного опроса "ВЦИОМ-Спутник".

Социологи выяснили, что уверенность в способности российских властей защитить население от терактов по сравнению с прошлым годом заметно выросла: с 38 до 52 пунктов (при возможном минимуме —100 и максимуме 100 пунктов).

О теракте в петербургском метро знают 98% россиян. Почти треть опрошенных (30%) считают виновной в этом террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ), еще 12% возлагают ответственность на других боевиков/террористов.

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Как показывают данные опроса, более половины респондентов (52%) предположили, что теракт можно было предотвратить, обратное мнение высказали 40% опрошенных.

Для снижения опасности терактов, по мнению участников опроса, необходимо в первую очередь усилить меры безопасности (26%) и повысить бдительность населения (15%).

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек.