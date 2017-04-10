Собчак обвинила Путина в невнимании к террористической угрозе (ВИДЕО)

Телеведущая Ксения Собчак обвинила президента и подчиняющиеся ему спецслужбы в недостаточном внимании к террористической угрозе. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Дождь».

По ее мнению, взрыв в петербургском метро стал следствием того, что правоохранительная система России проводила политические репрессии вместо того, чтобы предупреждать террористические угрозы.

Телеведущая уточнила, что в день теракта, 3 апреля российский лидер вел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и предполагает, о чем могла идти речь на этой встрече.

«Возможно, обменивались опытом, как лучше разгонять молодежные митинги: у них есть модные водометы, а вот у нас пока еще этих водометов нет», – сообщает Собчак, добавляя, что в то же самое время в метро находилась ее родственница – сестра матери телеведущей.

По словам Собчак, ее тетя «была в 40 метрах под землей в том самом перегоне метро» и успела проехать станцию «Технологический институт» за 10 минут до того, как взорвалась бомба.

«Только эти десять минут отделили вот лично мою семью от большой человеческой трагедии. Почему это произошло в вашем городе, где вы буквально лично знаете всех высших офицеров ФСБ?», – обратилась Собчак к Путину.

Теракт в петербургской подземке произошел 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 14 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения.

В настоящее время в больницах остаются 53 пострадавших. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.