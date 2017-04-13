Правительство не планирует сносить хрущевки в регионах

Сносить пятиэтажные дома в российских регионах на данный момент не планируется, заявил глава Минстроя России Михаил Мень в интервью газете «Известия».

«Пока не стоит задачи распространить опыт Москвы на другие регионы. Возможно, в перспективе можно будет что-то почерпнуть для общефедерального уровня», - заявил руководитель ведомства.

Он добавил, что в 14 субъектах программа сноса аварийного жилья полностью выполнена, а в 18 регионов значительно отстают от плана - в них пока расселили менее 70% аварийных домов.

Накануне, 12 апреля, комитет Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока предложил распространить московскую программу сноса пятиэтажек на регионы. Прежде с таким предложением выступал Совфед.

Сенаторы посчитали, что в этом могут быть особенно заинтересованы представители северных регионов - Коми, Карелии и Архангельской области. По данным экспертов, в российских городах-миллионниках осталось почти 32 тыс. старых пятиэтажек. На их снос может уйти 4–9 трлн рублей.

Ранее, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести оставшиеся в городе хрущевки и построить на их месте новое жилье.

Позже, 11 марта, в Государственную думу был внесен законопроект, который позволяет переселять жителей хрущевок через суд.